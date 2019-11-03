TURISTI SI PERDONO SULL'ETNA: SALVATI DAI VIGILI DEL FUOCO

Etna, salvati dai vigili del fuoco due turisti dispersi„el pomeriggio di ieri, la sala operativa del comando provinciale vigili del fuoco di Catania è stata allertata per la ricerca di due turisti dis...

Etna, salvati dai vigili del fuoco due turisti dispersi

„

el pomeriggio di ieri, la sala operativa del comando provinciale vigili del fuoco di Catania è stata allertata per la ricerca di due turisti dispersi sul versante Nord dell'Etna.

I due turisti si erano inoltrati sul sentiero che conduce alla grotta di Serracozzo vicino al Rifugio Citelli, in zona Etna Nord, ma col sopraggiungere del buio e di una leggera nebbia non riuscivano più a trovare la strada per il rientro.

Fortunatamente la zona è servita da segnale telefonico, così hanno potuto chiamare i soccorsi e fornire anche la loro posizione GPS.

Sul posto si è recata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, che con lampade e strumenti GPS ha potuto rintracciare e portare al sicuro i due turisti