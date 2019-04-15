TURISTI TEDESCHI DISPERSI SULL'ETNA, SALVATI DAI VIGILI DEL FUOCO
Ritrovati oggi pomeriggio intorno alle 18.30 i due turisti tedeschi che si erano dispersi sull’Etna.A ritrovarli sono state le squadre dei Vigili del Fuoco di Randazzo e Maletto.La coppia di coniugi è...
A cura di Redazione
15 aprile 2019 20:11
Ritrovati oggi pomeriggio intorno alle 18.30 i due turisti tedeschi che si erano dispersi sull’Etna.
A ritrovarli sono state le squadre dei Vigili del Fuoco di Randazzo e Maletto.
La coppia di coniugi è stata trovata a Piano dei Grilli, su territorio appartenente al comune di Bronte.
Intervenuto sul posto oltre alle diverse squadre dei Vigili del Fuoco, il personale del Corpo Forestale Regionale.
TURISTI TEDESCHI DISPERSI SULL'ETNA, SALVATI DAI VIGILI DEL FUOCO