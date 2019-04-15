TURISTI TEDESCHI DISPERSI SULL'ETNA, SALVATI DAI VIGILI DEL FUOCO

Ritrovati oggi pomeriggio intorno alle 18.30 i due turisti tedeschi che si erano dispersi sull’Etna.A ritrovarli sono state le squadre dei Vigili del Fuoco di Randazzo e Maletto.La coppia di coniugi è...

A cura di Redazione 15 aprile 2019 20:11

