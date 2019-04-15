95047

TURISTI TEDESCHI DISPERSI SULL'ETNA, SALVATI DAI VIGILI DEL FUOCO

A cura di Redazione Redazione
15 aprile 2019 20:11
Ritrovati oggi pomeriggio intorno alle 18.30 i due turisti tedeschi che si erano dispersi sull’Etna.

A ritrovarli sono state le squadre dei Vigili del Fuoco di Randazzo e Maletto.

La coppia di coniugi è stata trovata a Piano dei Grilli, su territorio appartenente al comune di Bronte.

Intervenuto sul posto oltre alle diverse squadre dei Vigili del Fuoco, il personale del Corpo Forestale Regionale.

