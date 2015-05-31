Tutta la grinta dei Red Sox: sconfitta e poi vittoria

Appassionante doppia sfida contro il Collecchio: paternesi sempre sul pezzo

95047.it E’ stata giocata in casa la prima giornata di ritorno del Paternò Red Sox Baseball contro i parmensi del Collecchio.

Le due squadre, incontratesi sul diamante emiliano la scorsa settimana, hanno giocato al Warriors Field un duplice incontro nella giornata odierna ripetendo un po’ gli esiti delle partite precedenti.

Infatti, la partita di questa mattina è terminata con la vittoria dei parmensi con un punteggio di 2-1 a loro favore. Una partita intensa, giocata in modo molto equilibrato che ha visto fino al quinto inning le due squadre sullo 0-0; la svolta al sesto match quando il Collecchio è riuscito a portare a casa due punti, mentre i giovani paternesi sono riusciti a guadagnarne solo uno al settimo.

Diverso l’esito della seconda gara che ha visto il trionfo dei giocatori del manager Riccardo Messina che riescono a portare a casa la vittoria. Una gara giocata intensamente fino alla fine. Al sesto inning, infatti, il tabellone il punteggio di due pari, ma all’attavo i ragazzi paternesi riescono a portarsi avanti di un punto.

Da segnalare anche la scivolata finale di Santi Freni che ha segnato il definitivo 4 a 3 per il Paternò Red Sox.

Anche questa settimana la squadra paternese si aggiudica, in solitaria, il secondo posto nel Girone A del Campionato Nazionale di Baseball di serie A.

I prossimi incontri sono previsti fuori casa sabato 6 e domenica 7 quando la squadra paternese giocherà contro il Brescia.