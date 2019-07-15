TUTTI CON GLI OCCHI AL CIELO: ARRIVA DOMANI L'ECLISSI DI LUNA

La nuova eclissi lunare del 16 luglio 2019 sarà l'evento astronomico dell'anno in Italia. Essendo infatti l'unica occasione rimasta per ammirare un'eclissi in Italia almeno fino al 2021, l'occasione è...

A cura di Redazione 15 luglio 2019 20:27

