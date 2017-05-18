TUTTI I CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficializzate le liste alle prossime elezioni amministrative. Ieri a mezzogiorno è scaduto il termine per la presentazione delle candidature.Sono 5 gli aspiranti sindaco, mentre per il Consiglio comu...
Sono 5 gli aspiranti sindaco, mentre per il Consiglio comunale concorrono 18 liste.
SINDACO Anthony Distefano - ASSESSORI DESIGNATI: Prof.ssa Barbara Santoro, il Sig. Angelo Corsaro e il cardiologo Giuseppe Ronsivalle.
LISTE:
Anthony Distefano Sindaco:
Distefano Antonino Alberto Alessio detto “Anthony”
Anicito Barbara
Chiara Giusi
Di Mattea Maria detta Marzia
Faraci Salvatore Carmine detto Farace
Floridia Angelo Ivan
Lazzaro Giovanna
Lombardo Salvatore Giovanni
Longo Giuseppe
Magni Giovanni
Maugeri Antonino
Morina Alessandro Giuseppe
Navarria Lucia Consolazione
Nicolosi Salvatore
Parisi Alfio
Ronsivalle Danilo ditto Palumbo
Russo Michele
Salanitro Antonella Grazia
Sambataro Maria Concetta
Sapia Giuseppe
Uccellatore Patrizia
Forza Italia:
Chisari Salvatore detto Turi
Condorelli Guido Attilio
Coppola Alfio
Costa Anna Salvatrice
Fiorito Giuseppina Carmela
Giunta Marco
Marzullo Rosaria
Messina Nunzia Generosa
Nicosia Anna
Orfanò Giuseppe
Orto Adriana
Pannitteri Rossella
Raciti Giuseppe
Rosselli Antonino
Scaglione Massimo
Scalisi Giuseppe Mario Antonino
Scuto Salvatore
Spedalieri Giuseppe
Sinatra Emilia Maria Serena
Giurato Grazia
Libera Paternò:
Addario Pietro detto Dario
Basile Barbara
Borzi’ Barbara
Carrara Sebastian
Carrubba Maria
Catena Gabriele
Cifalinò Maria Grazia
Correnti Carmela Tatjana
Costa Veronica
Finocchiaro Jessica
Garofalo Valeria
Lopis Orazio
Messina Salvatore detto Turi
Minutolo Alfio Enrico detto Alfredo
Mirenna Salvatore Romualdo detto Turi
Musumeci Attilia
Palumbo Marco
Paparo Gaetania detta Tania
Parisi Giuseppe Antonio
Ragusa Laura
Rau Concetta
Russo Giuseppe
Spalletta Alessia
Velardita Emanuele
Nuovi Orizzonti:
Virgolini Alfio
Aveni Melania
Calvagna Alessia
Ciappetta Alessandra
Cifalinò Elisabetta
Cozzetto Pasquale Marcello
Falcone Rosario
Fallica Stefania Maria Antonietta
Garufi Federica
Giangreco Meri
Lauceri Vincenzo
Lombardo Consolazione Lucia
Magrì Gianmarco Rosario
Massara Sara Stefania
Milici Angelo
Orrigo Michele
Paratore Maria
Paternò Francesco
Rizzo Barbara
Russo Rosario Donatello
Schillaci Rossana
Stabile Mario
Schillirò Samuele
Laudani Gianluca
Paternó 2.0:
Cirino Pietro detto Piero
Cunsolo Lucio detto Luciano
Signorello Sereno
Barbagallo Simona Benedetta
Borzì Teresa Emanuela
Castiglione Maria
Castorina Marco Maria Luca
Cavallaro Alessandro
Ciantia Martina
Crupi Francesco
Di Perna Francesca
Giannitto Agata
Isaia Natalina Laura
Lo Faro Giuseppe
Lo Presti Giuseppe Antonio Salvatore
Mirenna Salvatore
Moschella Silvana
Padalino Francesco detto Pedalino
Panebianco Gianluca
Pennisi Angelo
Putrino Francesca Maria
Virgillitto Patrizia
Caruso Bianca
Rapisarda Sharon Luana Chiara detta Sharon
Patto Popolare:
Balsamo Anna Maria
Bellia Giovanni Sergio
Caruso Grazia Maria Rita
Castellana Antonella
Catena Alfio Giuseppe
Cavalli Natalino Salvatore detto Lino
Di Caro Paolo
Distefano Santi Martino
Falcone Santo Claudio
Fallica Maria
Fiorello Simona
Freni Eleonora
Gulisano Lucia Valentina
Lizzio Ludovico Alfredo
Mannarà Andrea
Mazzamuto Alfredo
Mio Vittoria
Pecoraio Gaetano Maria
Reitano Santina detta Sabina
Rosselli Walter
Sciacca Rosa detta Sharon
Tomasello Saverio
Tumminello Alice
Viscusi Norma Consolazione
Rialzati Paternó:
Tripoli Marco
Furnari Luca Ivan detto Ivan
Romano Camillo Gianfranco Domenico detto Gianfranco
Aiosa Giuseppa detta Giusy
Borzì Carmela Martina detta Martina
Caruso Valeria
Ciancitto Carmela detta Carmen
Curello Salvatore
Distefano Gisella Maria Rita
Gargano Maria Carmela detta Carmen
Musumarra Vanessa
Pappalardo Salvatore
Scavo Maria Serena
Di Salvatore Sara Rita detta Sara
Lo Re Rossana Maria detta Rossana
Milazzo Nunzia Elisabetta
Di Perna Antonella
Messina Martina
Rosselli Salvatore Maurizio Giuseppe detto Turi
Russo Facciazza Rosario
Corsaro Consolazione detta Ionella
Sanfilippo Federico
Catrini Pierpaolo
SINDACO LA DELFA SALVATORE - ASSESSORI DESIGNATI: Giuseppe Rubino, l’avv. Francesca Musumarra, l’architetto Vincenzo Nicosia.
LISTA: Movimento 5 Stelle:
La Delfa Salvatore
Arcidiacono Francesco Raimondo
Ardizzone Martina
Befumo Luca Alfio
Cartalemi Nunzio
Corallo Sebastiano
Corsaro Giuseppe Vincenzo
Fazio Jessica
Flammia Claudia
Gresta Marco
La Manna Giuseppe
Lazzaro Salvatore
Martelli Carmela
Meli Antonino
Mobilia Valentina
Paladino Concetta
Paternò Alessandro
Rindone Ettore Filippo
Sapienza Giuseppe
Scuto Graziella
Tomasello Chiara
Torrisi Concetta
Vinci Giuseppe Emanuel
SINDACO Nino Lombardo - ASSESSORI DESIGNATI: l’ing. Angelo Amato, l’ins. Maria Cristina Finocchiaro, il sign. Giuseppe Sinatra
LISTA: Lombardo Sindaco.
Lombardo Antonino
Sinatra Nunzia Stefania
Magrì Francesca
Leanza Angelina
Nicolosi Antonino
Orfanò Carmelo
Scinà Salvatore
Colonna Annamaria
Sanfilippo Michele
Porco Marianna
Pecorino Tiziana
Borzì Luca
Brischetto Giuseppe
Busacca Paolo
Tomasello Maria
Toscano Claudio Orazio
Nicolosi Nerina Valentina
Ciancitto Giuseppe
SINDACO Mauro Mangano - ASSESSORI DESIGNATI: l’ing. Nino Adamo, Sig.ra Giuseppina Caruso e l’attuale l’assessore Salvatore Galatà.
LISTA:
Avanti Semplicemente:
Asero Giuseppe Roberto
Borzì Agostino
Campisano Valentina
Catania Alessandro
Cifalinò Giuseppina
Corsaro Rosa Lina
Di Fazio Gabriele
Finocchiaro Giovanni detto Gianni
Furnari Katiuscia
Younsi Houda detta Semia
Palazzolo Nerina
Parisi Giovanni
Privitera Maria Rita
Reitano Vincenzo detto Enzo
Sinatra Antonino detto Nino
Sinatra Consuelo
Strano Salvatore
Travagliante Daniela
Adamo Antonino
Democratici per Paternò;:
Calabrò Antonino
Campisano Giuseppe
Comis Salvatore
Di Benedetto Giuseppe Luca
Palumbo Federica
Marano Marco
Strano Eleonora
Sinatra Luz Myriam
Sorriso Lucia
Marrella Michele
Spampinato Manuela
Prezzavento Antonino
Paternò Marianna
Paternò Vincenzo
Russo Simona
Micalizzi Giuseppe
Caponnetto Francesco
Spitaleri Barbara
SINDACO Nino Naso - ASSESSORI DESIGNATI: Ignazio Mannino, il geom. Franco Pennisi, l’avv. Rita Maccarrone.
LISTA:
Fratelli di Paternò:
Calenduccia Angelo
Natoli Rosanna
Borzì Salvatore detto Salvo o Turi
Bisicchia Sebastiano Rosario
Borrata Vincenzo
Calì Anna Rita
Coniglio Cristina Rosa Maria
Di Mauro Lucia
Duca Emanuel Salvatore
Giordano Salvatore detto Turi
Guglielmino Marilena Rita
La Rosa Saverio Aurelio
Lavaccara Concetta Filippa
Leanza Salvatore
Leone Sofia Antonietta
Morales Giuseppina detta Giusy
Nicotra Lorenzo
Peci Lara
Pisasale Sebastiano Consolato
Rapisarda Alberto
Rosselli Antonino Emanuele
Sava Laura
Tocra Salvatore Nicolas
Ventura Barbaro
Movimento Animalisti:
Gulisano Salvatore Andrea
Palazzo Eleonora Celeste
Rizzo Maria
Longo Loredana
Denaro Oriana
Peci Massimiliano
Bonforte Francesco
Sangani Domenico
Sestito Giocchino
Costa Librante Dino
Caruso Carmelo
Crupi Stefano Emanuele
Fontanazza Andrea Luigi
Conti Salvatore
Cosentino Stefania
Costa Maria
Rapisarda Giovanna
Famà Alessio
Nino Naso Sindaco:
Arcidiacono Santo
Baldanza Jacopo
Caminiti Vincenzo
Camonita Salvatore
Chierieleison Francesca detta Franci
D’Ignoti Gianluca Salvatore
Finocchiaro Salvatore detto Turi Misericordia
Fusto Riccardo Emanuele Alfredo
Gangemi Angela
Gentile Giuseppe
Giangreco Giovanni
Leanza Nunzia
Longo Riccardo Antonino
Marino Rosaria
Milazzo Carmelo
Paternò Consolato detto Tuccio
Randazzo Barbara
Rapisarda Consolazione detta Ionella
Ronsivalle Francesco
Scuto Rosaria
Sinatra Maria Alfia detta Mariella
Spitaleri Salvatore
Tomasello Salvatore Giuseppe
Zingale Luca
Paternò Civica:
Statelli Gaetano Enrico
Aiosa Angelo Salvatore
Asero Natale
Bonaventura Salvatore
Bonomo Anna
Borzì Francesco
Camonita Sebastiano
Cirami Domenica
Cuscunà Stefania Rosaria
Di Marco Ignazio
Gelardi Carmelo Stefano
Guttà Francesco
Lo Presti Alessandro Antonio Pietro
Messina Miriam elisabetta
Montalto Pietro
Nunez Valentina
Palazzo Antonio Alfio
Rapisarda Giuseppe
Sciutteri Agostina
Signorello Francesca Monica
Sinatra Lucia
Terranova Benedetta stefania
Maggiore Lorena
Distefano Simona
Paternò On:
Faranda Roberto
Sciacca Giuseppe Alfio detto Alfredo
Cantarella Maria Elena Carmela detta Marilena
Ciccia Luigi
Cunsolo Antonino detto Tonino
Dato Barbara
Di Benedetto Benedetto Domenico detto Benedetto
D’Angelo Luca detto Luca
D’Asero Nunzio detto Nuccio
Fusto Salvatore Maria Antonio
Lauria Rosanna detta Laura
Marzola Agata
Mazzaglia Marco
Paladina Giuseppe
Palumbo Irene
Paratore Giuseppina Immacolata detta Giusy
Pinnale Claudia Giuli Daniela detta Claudia
Pizzati Francesco Mario
Privitera Barbaro
Romano Roberta
Terranova Orazio
Sapienza Natale
Sinatra Giuseppe Daniele detto Pino
Ventura Salvatore
Presenti Sempre:
Aiello Luigi
Arena Agata
Brandimonte Santa
Borrata Grazia
Buttò Guerrina Cristina Domenica
Cirino Maria Gabriella
Conigliello Barbara
D’Amanti Giuseppe
Di Bella Salvatore
Fallica Antonino Carmelo
Giuffrida Bruno Quinto Patrizio
Gulisano Luigi
Lo Faro Carmelo Andrea Antonino
La Spina Nunziata Epifania
Malerba Salvatore
Milazzo Patrizia
Motta Francesco
Orto Consolata
Pecorino Vincenza Stefania
Sambataro Filippo Emanuele Natalino
Sinatra Consolata Claudia
Valore Antonino
Venuti Carmelina
Russo Salvatore
Uniti per Paternò:
Barresi Francesco
Batticciotto Barbara Lucia
Benfatto Maria Barbara
Cantone Alfio
Cavallaro Giuseppe Andrea
Consoli Stefano
Corallo Giuseppe
Cutuli Giuseppe
De Iaco Nunziata detta Nunziella
Fiorito Antonio
La Spina Giuseppe
Laudani Vincenzo detto Consolato
Milazzo Angelo
Moschetto Letizia
Musumarra Antonio
Papa Giuseppe
Paparo Krizia
Peci Caterina detta Katia
Privitera Ornella
Ranno Graziella Maria
Scorciapino Dario
Tinnirello Antonio
Virgillito Angela
Vitellino Giovanni Giuseppe