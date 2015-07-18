Tutto pronto a Nicolosi per "Etna in giallo"

La rassegna è curata dal giornalista paternese Salvo Fallica: il programma

95047.it Torna “Etna in giallo” a Nicolosi, dialoghi con scrittori ed intellettuali a Nicolosi, sulle pendici del vulcano più alto d'Europa. La manifestazione ideata e coordinata culturalmente dal giornalista Salvo Fallica, organizzata dal comune di Nicolosi è giunta alla V edizione. Ed in continuità con la filosofia e l'impostazione delle edizioni precedenti mira a fondere armonicamente letteratura, filosofia, ed attualità. I libri come elemento di discussione e come mezzo per cogliere gli elementi del reale. I libri come racconto di storie e di vite, come dimensione della problematicità e della vivacità dell’esistenza umana. Salvo Fallica spiega: “Quest'anno, a seguito del successo degli anni precedenti, si ripropone, in forma ampliata, la sezione speciale “Un Personaggio si racconta... Storie di libri, storie di vita”. Il sindaco di Nicolosi, Nino Borzì afferma: “La cultura come luogo del confronto, come dimensione vitale, questa è la filosofia di “Etna in giallo” che attrae ogni anno sempre più persone, che vogliono ascoltare ed interloquire con scrittori, saggisti, giornalisti, intellettuali. Ogni aspetto culturale è curato dal coordinatore Fallica che opera in piena autonomia, noi mettiamo tutto il nostro impegno sul piano organizzativo e lo facciamo con passione intellettuale. La stessa passione che dedichiamo a tutti gli eventi di “Stelle & Lapilli” la manifestazione estiva che comprende i tanti eventi di questi mesi a Nicolosi, all'interno della quale “Etna in giallo è una delle punte di diamante”. L'assessore alla cultura, Stefania Laudani confessa la sua “emozione” ad ogni nuova stagione della manifestazione. “Personaggi prestigiosi della letteratura, della cultura, del giornalismo, ogni anno vengono a Nicolosi, e portano conoscenza, spirito critico e la loro umanità. Ad Etna in giallo i protagonisti raccontano i loro libri e molto di sé, della loro dimensione esistenziale. Etna in giallo con il suo successo di qualità, di partecipazione democratica, più volte è stata raccontata mediaticamente a livello regionale, nazionale ed anche all'estero”.

Questi gli eventi di luglio-agosto 2015:

-Dialogo con Davide Camarrone, scrittore

Titolo: “Letteratura, giallo e migranti. La Sicilia, terra di cultura

e porta del Mediterraneo”

Il dibattito verterà sul libro "Lampaduza" ed i romanzi gialli dell'autore

domenica, 19 luglio ore 20.30

Nel ruolo di "critici letterari inediti", Giacomo Rota, segretario Cgil Catania, Bruno Caruso, giurista ed assessore regionale al lavoro, Venera Tomaselli, docente universitaria, studiosa di scienze sociali

- Sezione speciale:

“Un personaggio si racconta... Storie di libri, storie di vita”

Dialogo con Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e coordinatore del comitato scientifico della Fondazione “Cortile dei Gentili”

“Il cuore e l'infinito, le vie della spiritualità e la ragione”. Si partirà dal libro autobiografico “L'infinito nel cuore”.

Nella veste di “critici letterari inediti” il costituzionalista Tino Cariola e l'artista Barbaro Messina. Martedì 11 agosto

-Dialogo con Pier Luigi Vercesi, giornalista e scrittore. Direttore di “Sette”, magazine del “Corriere della Sera”. Autore de “Ne ammazza più la penna”.

“Gialli, segreti e curiosità della storia del giornalismo italiano”

Le vicende italiane fra Otto e Novecento rilette attraverso le storie professionali ed esistenziali di giornalisti...

Nella veste di “critici letterari inediti”: il rettore di Catania, Giacomo Pignataro, e Mario Bolognari, antropologo e direttore del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'università di Messina.

venerdì, 21 agosto