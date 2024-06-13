TUTTO PRONTO PER L’8° EDIZIONE DEGLI “AWARDS OF FOOTBALL STARS 2024” E “PALLONE D’ORO DEL CALCIO SICILIANO” CON PREMIATI E OSPITI ILLUSTRI.

Il giorno tanto atteso Ë arrivato. VenerdÏ 14 giugno alle ore 18.30 nella splendida location del “Piccolo Teatro” di Paternò, ai piedi della Torre Normanna, si svolgerà l’ottava edizione degli “Award...

Il giorno tanto atteso Ë arrivato. VenerdÏ 14 giugno alle ore 18.30 nella splendida location del “Piccolo Teatro” di Paternò, ai piedi della Torre Normanna, si svolgerà l’ottava edizione degli “Award of Football Stars 2024”. Un manifestazione che di anno in anno diventa punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori, che tra un premio e l’altro, scambiano pareri e confronti sulla stagione appena trascorsa e sulla nuova ormai alle porte.

Presentatrice dell’evento la giornalista Federica Zammataro pronta a dare il massimo sul palco supportata dal “team award” guidato in modo ineccepibile dal patron Carmelo Licciardello, CEO di LC PREMIAZIONI.

Tanti i premi nel corso dell’evento, soprattutto per le squadre che hanno vinto i campionati nelle varie categorie. Tra i premiati, per citarne alcuni, Calogero Giannopolo della Lega Nazionale Dilettanti che riceverà il premio sportivo “Salvo Vadalà”, il professionista della comunicazione Giuseppe Sapienza che riceverà il “Premio giornalista siciliano 2024” e poi ancora il Catania, il Trapani e il Paternò che con la loro Coppa Italia hanno portato in alto i colori siciliani.

Tra i presenti, il vice presidente e amministratore delegato del Catania Vincenzo Garella, il direttore sportivo ex Sicula Leonzio e Gubbio Davide Mignemi mentre tra i premiati Flavio Russo, attaccante della Primavera del Sassuolo Campione d’Italia e Alfio Torrisi, tecnico del Trapani che ha vinto campionato e Coppa Italia in attesa della finale della Poule Scudetto per citarne alcuni.

Come sempre spazio a “Gazzetta Rossazzurra” con il premio “Vincenzino Del Vecchio” che quest’anno verrà assegnato a Davide Pettinato, difensore del Vittoria e a “Lo Sport Web” che

consegnerà i riconoscimenti a Filippo Raciti (Paternò Calcio), Michele Torquato (Mussomeli), Felice Immordino (Atletico Villalba) e al Qal’at Caltagirone.

La manifestazione si concluderà, come sempre, con la consegna del Pallone d’Oro del Calcio

Siciliano che vede in lizza tre calciatori che hanno fatto la differenza nel corso di questa stagione:

Alessio Asero del PaternÚ Calcio, Salvo Cocimano dell’Enna Calcio e Ivan Agudiak.

Evento Patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana con in testa il presidente On. Galvagno Gaetano, Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana l’assessore On. Elvira Amata, il Comune di PaternÚ con il Sindaco Nino Naso e del Comitato Lnd Cr Sicilia con il suo presidente Dott. Sandro Morgana, un grazie va ai numero partner commerciali.

“Ancora una volta si arriva carichi ed entusiasti a questo evento che ha raggiunto l’ottava edizione – spiega Carmelo Licciardello – frutto di un lavoro squisito svolto da tutto il team.

Saranno con noi tutti i vincenti della stagione 2023-2024 ed alcuni ospiti che ci renderanno orgogliosi della loro presenza. Ogni anno ci accorgiamo di essere punto di riferimento per appassionati e addetti ai

lavori. Voglio ringraziare tutto lo staff e i partner commerciali, gli enti patrocinanti Regione Sicilia, Ars, Comune di PaternÚ e Lnd Cr Sicilia che ogni anno sposato questa manifestazione

apprezza e riconosciuta ormai in tutta Italia”