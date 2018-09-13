TUTTO PRONTO PER LA COLLETTA ALIMENTARE PER SOSTENERE LA BISACCIA DEL PELLEGRINO

Conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa promossa dal Leo Club e da 33 associazioni cittadine, in risposta all'appello lanciato dalle testate giornalistiche locali a sostegno della Bisaccia...

Conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa promossa dal Leo Club e da 33 associazioni cittadine, in risposta all'appello lanciato dalle testate giornalistiche locali a sostegno della Bisaccia del pellegrino. A tracciare le linee Fiorenza D’Urso , presidente del Leo Club che ha chiarito ai presenti le modalità e l’obiettivo della Colletta Alimentare che giorno 15 settembre interesserà 15 supermercati . “I volontari- ha detto D’Urso- saranno dislocati nei supermercati per l’intera giornata , per consentire a tutti di offrire il proprio sostegno all'attività encomiabile che la mensa svolge ormai da tre anni. Per questioni logistiche, abbiamo preferito non disperdere le forze e pensare nel frattempo anche ai nostri amici a quattro zampe, sostenendo le associazioni animaliste che ogni giorno si prendono cura di loro e che versano in un stato di grande difficoltà”. “Non vogliamo sostituirci all'attività dell’Amministrazione ma ringraziamo il sindaco per la sensibilità che ha dimostrato in questi giorni”. Presente alla conferenza il sindaco Nino Naso che ha ringraziato, insieme all’assessore ai Servizi Sociali Nancy Liotta e al Presidente del Consiglio Filippo Sambataro, tutte le associazioni che hanno mostrato sensibilità e collaborazione per risollevare le sorti di questa città, perché Paternò non può essere lasciata in mano a quattro balordi che offendono la sua dignità e la sua bellezza”

L’appuntamento è quindi il 15 settembre per la Colletta alimentare e Paternò sarà presente…