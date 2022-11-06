TWITTER HA LANCIATO LA SPUNTA BLU A PAGAMENTO: DA ORA 8 DOLLARI AL MESE PER UN ACCOUNT VERIFICATO

Twitter ha lanciato oggi il servizio di abbonamento 'Twitter Blue' al prezzo di 7,99 dollari al mese che permetterà di avere account verificati sulla piattaforma con l'ormai celeberrima spunta blu. Qu...

Twitter ha lanciato oggi il servizio di abbonamento 'Twitter Blue' al prezzo di 7,99 dollari al mese che permetterà di avere account verificati sulla piattaforma con l'ormai celeberrima spunta blu. Questo lancio fa seguito agli annunci dei giorni scorsi del nuovo proprietario di Twitter Elon Musk. "A partire da oggi, stiamo aggiungendo nuove fantastiche funzionalità a Twitter Blue e ne abbiamo altre in arrivo presto", ha annunciato la società nell'app store di Apple.

"Il tuo account riceverà la spunta blu, proprio come le celebrità, le aziende e i politici che già segui", ha scritto la società. I membri di Twitter Blue vedranno la metà degli annunci pubblicitari che vedono gli utenti di Twitter non paganti e gli annunci saranno "due volte più rilevanti", secondo la piattaforma dei social media.

I membri saranno anche in grado di pubblicare video più lunghi sul sito e ottenere una "classifica prioritaria" nelle risposte, nelle menzioni e nella ricerca.

Twitter Blue con verifica inizialmente sarà disponibile negli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito.