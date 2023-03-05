“U LIOTRU” DI CATANIA DIVENTA UN LEGO? ECCO COME VOTARLO

“U Liotru” può diventare un Lego. L’idea è stata lanciata da Giovanni Mirulla uno studente di ingegneria informatica catanese di 24 anni che nell’apposita sezione della Lego, la iconica Casa dei celeb...

“U Liotru” può diventare un Lego. L’idea è stata lanciata da Giovanni Mirulla uno studente di ingegneria informatica catanese di 24 anni che nell’apposita sezione della Lego, la iconica Casa dei celebri mattoncini, ha proposto di realizzare anche “Il Liotru”, il più famoso e amato monumento etneo.

Una idea che non deve essere parsa così folle, tanto è vero la Lego l’ha inserita nel suo sito. Ancora, sia chiaro, non è in commercio.

Per vederlo realizzato, è necessario che il progetto riceva 10mila support . Se passa si potranno comporre le piramidi egizie, la tour Eiffel, il Colosseo e pure U Liotru.

Con un set che riproduce fedelmente il monumento al centro di piazza Duomo a Catania e include tutti i dettagli distintivi della fontana: l’elefante in pietra lavica, una base decorata, una grande vasca circolare e l’obelisco egizio. Unico problema è che la Lego dovrebbe produrre dei mattoncini di colore “speciale” e cioè quello della pietra lavica.

