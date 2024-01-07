"U PRINCIPI PICCIRIDDU": TRIONFO SICILIANO AL PICCOLO TEATRO DI PATERNÒ

Un successo strepitoso per la rappresentazione teatrale "U PRINCIPI PICCIRIDDU", interpretata dagli attori per un giorno in lingua siciliana dall'associazione ENOSIS.La platea del piccolo teatro di Pa...

Un successo strepitoso per la rappresentazione teatrale "U PRINCIPI PICCIRIDDU", interpretata dagli attori per un giorno in lingua siciliana dall'associazione ENOSIS.

La platea del piccolo teatro di Paternò, completamente gremita di persone, ha accolto con grande entusiasmo e interesse la rappresentazione del Piccolo Principe in forma del tutto originale.

Gli attori, che hanno interpretato con grande bravura i vari personaggi della storia, hanno saputo coinvolgere il pubblico e creare un'atmosfera magica e suggestiva.

Alla fine dello spettacolo, il pubblico ha tributato agli attori un lungo applauso, segno di grande apprezzamento per la loro bravura e per la scelta di portare in scena un classico della letteratura mondiale in lingua siciliana.

Un altro bellissimo evento che si aggiunge alle tante attività organizzate e promosse dall'associazione ENOSIS, che da sempre si impegna a promuovere la cultura e la lingua siciliana.