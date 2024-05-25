UBRIACA AL VOLANTE FINISCE CONTRO IL MURO DI UNA GALLERIA A TAORMINA: DENUNCIA E RITIRO DI PATENTE. IL VIDEO
La polizia stradale di Giardini Naxos ha denunciato una 45enne che ha provocato un incidente autonomo nei pressi dello svincolo di Taormina.
Gli esami con l'etilometro hanno, infatti, evidenziato un tasso alcolemico di 2,55 grammi g/l a fronte del limite massimo di 0,5 g/l, cioè oltre cinque volte il limite consentito.
Alla donna, che rischia un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da sei mesi a un anno, è stata ritirata la patente di guida per essere revocata ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.
Il sinistro è avvento nella tarda serata del 24 maggio quando il veicolo ha violentemente urtato contro la parete della galleria adiacente lo svincolo di Taormina.
La conducente non ha riportato lesioni.