UBRIACO ALLA GUIDA DEL CAMION, DENUNCIATO E RITITARA PATENTE A 53ENNE DI PEDARA

Nell’ambito dei servizi di contrasto all’illegalità diffusa e alle condotte di guida che possono mettere a serio repentaglio l’incolumità degli utenti della strada, i Carabinieri del Nucleo Radiomobil...

Nell’ambito dei servizi di contrasto all’illegalità diffusa e alle condotte di guida che possono mettere a serio repentaglio l’incolumità degli utenti della strada, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato un autotrasportatore 53enne di Pedara, trovato ubriaco alla guida.

In particolare, a mezzanotte circa, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Catania ha ricevuto una richiesta di intervento da parte degli addetti alla vigilanza ai varchi del Porto di Catania, che appunto stavano avendo problemi con un autotrasportatore.

Quest’ultimo infatti, che già da una prima occhiata, dava l’impressione di essere confuso e disorientato, nonostante fosse senza biglietto, pretendeva di imbarcarsi su una nave diretta a Genova con il suo tir, assumendo addirittura un atteggiamento scontroso quando gli era stato chiaramente negato la salita a bordo.

Chiarita la situazione, veniva quindi disposto l’intervento della “gazzella”, che nel giro di pochi minuti raggiungeva l’area portuale e rintracciava l’autista “esagitato”.

Sin da subito, dopo un primo scambio di battute in cui l’uomo pronunciava frasi sconnesse negando di aver preteso di imbarcarsi senza biglietto, i Carabinieri hanno notato che dall’autista proveniva un forte odore di alcool, motivo per cui si decideva di sottoporlo al controllo con l’etilometro.

Come immaginato, la strumentazione restituiva un dato piuttosto preoccupante. Il livello di alcool nel sangue era infatti pari a 2,67 g/l, più di 5 volte superiore a quello consentito dalla norma.

Immediato, a quel punto, il ritiro della patente di guida ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria, mentre il camion veniva affidato ad un altro autista della ditta proprietaria del mezzo, che veniva contattato e fatto affluire sul posto.

In tale contesto, il Nucleo Radiomobile di Catania continua, senza sosta, attraverso i propri equipaggi sul campo, ad operare un sempre più serrato giro di vite contro il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, con il preciso obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza e di incolumità a tutti gli utenti della strada.