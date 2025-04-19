UBRIACO ALLA GUIDA DI UN TIR SULL’A18: INSEGUITO E FERMATO DALLA POLIZIA STRADALE VICINO TAORMINA

Un intervento tempestivo della Polizia Stradale ha evitato gravi conseguenze lungo l’autostrada A18 Catania-Messina, nei pressi dello svincolo di Taormina. Un uomo di 60 anni, conducente professionale...

Un uomo di 60 anni, conducente professionale originario della provincia di Agrigento, è stato intercettato mentre procedeva in modo estremamente pericoloso alla guida di un mezzo pesante.

Il camion, che trasportava una notevole quantità di merce, sbandava ripetutamente e invadeva la corsia opposta in un tratto a doppio senso di circolazione istituito per lavori stradali. Una condotta che ha messo seriamente a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

A intervenire è stata una pattuglia della Polizia Stradale di Giardini Naxos, che ha avviato immediatamente un inseguimento per fermare il mezzo. Una volta bloccato in una piazzola di sosta, gli agenti hanno riscontrato nel conducente evidenti segni di alterazione psicofisica: movimenti incerti, linguaggio compromesso e forte alito alcolico.

«Il conducente presentava un tasso alcolemico pari a 2.09 grammi per litro», hanno dichiarato gli agenti. Una cifra ben al di sopra del limite consentito per i conducenti professionali, che è fissato a zero.

Alla luce dell’accertamento con l’etilometro, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente di guida, che sarà soggetta a successiva revoca. Ulteriori verifiche hanno rivelato che il mezzo era anche privo di revisione, risultando quindi non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il camion è stato infine affidato a un secondo autista, giudicato idoneo, per il trasporto fino al deposito previsto.

Grazie alla prontezza e alla professionalità della Polizia Stradale, è stata scongiurata una potenziale tragedia su uno dei tratti autostradali più trafficati della Sicilia.