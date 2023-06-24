UBRIACO DANNEGGIA LE VETRINE DEI NEGOZI DEL CENTRO AD ADRANO, ARRESTATO
La notte scorsa agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato un uomo di 28 anni con diversi precedenti di polizia, per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.
Era giunta notizia, tramite il 112 Nue, che una persona ubriaca stesse danneggiando le vetrine dei negozi sulla via Garibaldi di Adrano.
Immediatamente intervenuti sul posto per verificare la veridicità dell’informazione, gli uomini del Commissariato individuavano un uomo dinanzi a un noto bar della via Roma, in stato di palese ubriachezza.
Il giovane presentava anche delle ferite con fuoriuscita di sangue dalla nuca.
Di fronte al tentativo di prestargli il primo soccorso, l’uomo per tutta risposta proferiva all’indirizzo degli operatori di polizia frasi ingiuriose e minacciose.
Con non poche difficoltà, gli agenti riuscivano a immobilizzare il giovane ubriaco e ad accompagnarlo in Commissariato.
Da qui, a mezzo di un’ambulanza proveniente da Bronte, veniva trasportato presso l’ospedale di Biancavilla dove riceveva le cure del caso.
Dopo le medicazioni, veniva riaccompagnato presso gli uffici di Polizia, per le formalità di rito e per il suo deferimento all’Autorità Giudiziaria.