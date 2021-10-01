PARTECIPA ALLE RICERCHE DI UN DISPERSO. MA IL DISPERSO È LUI. LA STORIA INCREDIBILE ACCADE IN TURCHIA

Partecipa alle ricerche per ritrovare un disperso, ma il disperso è lui. Il quotidiano turco Daily Sabah racconta la surreale vicenda che ha coinvolto il 50enne Beyhan Mutlu, che vive nel distretto di...

Partecipa alle ricerche per ritrovare un disperso, ma il disperso è lui. Il quotidiano turco Daily Sabah racconta la surreale vicenda che ha coinvolto il 50enne Beyhan Mutlu, che vive nel distretto di Inegöl, nella provincia nord-occidentale di Bursa.

L'uomo, ubriaco, si è perso nei boschi.

La moglie e gli amici hanno fatto scattare l'allarme e hanno dato il via alle ricerche, con ampio spiegamento di mezzi e personale. Mutlu, vagando tra gli alberi, si è ritrovato tra i volontari e ha partecipato attivamente alla battuta.

Si è reso conto che qualcosa non quadrava quando le persone accanto a lui hanno iniziato ad urlare il suo nome. "Io sono qui", ha detto cadendo dalle nuvole.

La polizia lo ha fermato e ha ascoltato la sua versione prima di riportarlo a casa. Non è chiaro se l'uomo rischi sanzioni.