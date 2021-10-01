PARTECIPA ALLE RICERCHE DI UN DISPERSO. MA IL DISPERSO È LUI. LA STORIA INCREDIBILE ACCADE IN TURCHIA
Partecipa alle ricerche per ritrovare un disperso, ma il disperso è lui. Il quotidiano turco Daily Sabah racconta la surreale vicenda che ha coinvolto il 50enne Beyhan Mutlu, che vive nel distretto di Inegöl, nella provincia nord-occidentale di Bursa.
L'uomo, ubriaco, si è perso nei boschi.
La moglie e gli amici hanno fatto scattare l'allarme e hanno dato il via alle ricerche, con ampio spiegamento di mezzi e personale. Mutlu, vagando tra gli alberi, si è ritrovato tra i volontari e ha partecipato attivamente alla battuta.
Si è reso conto che qualcosa non quadrava quando le persone accanto a lui hanno iniziato ad urlare il suo nome. "Io sono qui", ha detto cadendo dalle nuvole.
La polizia lo ha fermato e ha ascoltato la sua versione prima di riportarlo a casa. Non è chiaro se l'uomo rischi sanzioni.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Beyhan Mutlu isimli şahıs, kendisi için başlatılan arama çalışmalarını başkası için zannederek saatlerce kendini aradı.
Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bıraktılar. pic.twitter.com/yhVaPSh7wY
— Vaziyet (@vaziyetcomtr) September 28, 2021