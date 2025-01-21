UBRIACO GUIDA IN CONTROMANO SULL'A18 VICINO AD ACIREALE PER OLTRE 20 KM

Un potenziale disastro è stato evitato grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine sulla tratta autostradale Messina-Catania, dove un uomo di 36 anni, originario della provincia di Enna, h...

Un potenziale disastro è stato evitato grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine sulla tratta autostradale Messina-Catania, dove un uomo di 36 anni, originario della provincia di Enna, ha guidato contromano per diversi chilometri. Le sue alterate condizioni psicofisiche, causate probabilmente dall'alcol, hanno portato il conducente a percorrere oltre 20 chilometri in direzione opposta al traffico, creando una situazione di estrema pericolosità.

Il conducente, a bordo di una Fiat Panda, ha invertito il proprio senso di marcia nei pressi dello svincolo di Acireale, intorno a mezzanotte, mettendo a rischio la vita di numerosi automobilisti. La scena è stata catturata dalle telecamere di videosorveglianza del Consorzio Autostrade Siciliane, che hanno immediatamente allertato le pattuglie della Polizia Stradale e una squadra di viabilità del Cas.

Grazie all'intervento tempestivo degli agenti, che sono riusciti a fermare il veicolo e mettere in sicurezza il tratto autostradale, è stato possibile evitare gravi conseguenze. Numerose chiamate al numero di emergenza 112 avevano infatti segnalato la pericolosità del comportamento del conducente, creando allarme tra gli utenti della strada.

L’uomo, che aveva numerosi precedenti penali, anche per reati specifici, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e per guida contromano in autostrada. La sua patente è stata immediatamente ritirata e verrà revocata, mentre sono state applicate sanzioni penali e amministrative.

L’incidente ha avuto esito positivo solo grazie al pronto intervento delle autorità, ma l’accaduto solleva ancora una volta l'importanza di garantire la sicurezza sulle strade, soprattutto in situazioni di grave pericolo come quella appena descritta.