UBRIACO PARCHEGGIA LA SUA AUTO DI TRAVERSO NELLA GALLERIA CALAVÀ SULLA A20, SENZA PATENTE, ASSICURAZIONE E REVISION

Guidava completamente ubriaco, senza patente e privo di copertura assicurativa: un uomo di 47 anni è stato fermato da una pattuglia della Polizia Stradale di S. Agata di Militello nei giorni scorsi, n...

Guidava completamente ubriaco, senza patente e privo di copertura assicurativa: un uomo di 47 anni è stato fermato da una pattuglia della Polizia Stradale di S. Agata di Militello nei giorni scorsi, nel tratto auto- stradale tra gli svincoli di Patti e Brolo, dopo che la sua vettura era stata parcheggiata in posizione vietata e altamente pericolosa all’interno della galleria Calavà direzione Messina.

L’uomo, infatti, aveva guidato spostandosi pericolosamente tra la corsia di emergenza e quella di sorpasso, creando disordini al traffico veicolare tanto che alcune persone alla guida nello stesso tratto si sono viste costrette a effettuare brusche manovre per evitare pericolosi impatti.

“Dopo queste manovre vietate, il conducente – spiegano le forze dell’ordine in una nota – ha pensato bene di arrestare la marcia del veicolo, da lui condotto, nella corsia chiusa al transito dei veicoli posizionando l’autovettura in modo obliquo al senso di marcia.

Il conducente, in palese stato di agitazione ed euforia, è stato deferito alla Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza e l’autovettura su cui viaggiava è stata sequestrata per la successiva confisca, oltre ad essere sottoposta a fermo amministrativo per mancanza della revisione e assicurazione”.