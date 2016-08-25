Uccide il compagno per gelosia e poi simula suicidio

E' accaduto a Misterbianco: fermata una 47enne

95047.it Delitto passionale per gelosia due giorni fa nel catanese: una romena di 47 anni, Florica Odica, avrebbe ucciso con una coltellata al cuore il suo convivente Iorel Vlad di 50 nella loro casa di Misterbianco al culmine di una lite di gelosia. La donna ha chiamato il 118 sostenendo che l'uomo si sarebbe suicidato. Le indagini dei carabinieri hanno portato a ricostruire una diversa dinamica dell'accaduto: la donna dopo avere scoperto una presunta relazione clandestina ha colpito il suo compagno con una coltellata letale che gli ha leso un polmone e il cuore. Dopo gli esami del medico legale e un sopralluogo sul posto i carabinieri hanno fermato la donna per omicidio volontario.

L'inchiesta è coordinata dal procuratore Carmelo Zuccaro e dal sostituto Martina Bonfiglio.