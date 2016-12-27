Uccide i due figli e poi tenta il suicidio

E' accaduto a Gela

95047.it Una donna di Gela ha ucciso i suoi due figli, di 10 e 7 anni e poi ha tentato di suicidarsi scavalcando il balcone della sua casa, al secondo piano di un edificio di via Passaniti, nel centro storico della città. Alcuni soccorritori l'hanno salvata. Il duplice omicidio è stato scoperto da altri parenti. La donna pare sia la moglie di un ingegnere gelese e avrebbe ucciso i figli avvelenandoli. Qualche vicino sussurra che soffrirebbe da tempo di depressione. La donna, Giuseppa Savatta, 41 anni, avrebbe ucciso i figli facendogli ingerire candeggina. Subito dopo avrebbe ingerito anche lei il liquido cominciando a gridare e tentando di scavalcare il balcone di casa. Sarebbe stata fermata da un vicino. Il marito Vincenzo Trainito, 48 anni, è ingegnere e insegna in un istituto scolastico privato. (ANSA)