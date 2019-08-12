Uccide il padre con un coltello in una macelleria a Piazza Armerina

Tragedia familiare a Piazza Armerina, in provincia di Enna.Un uomo, Carlo Lo Monaco di 30 anni, ha ucciso a coltellate il padre all'interno di una macelleria dove entrambi stavano acquistando della ca...

Un uomo, Carlo Lo Monaco di 30 anni, ha ucciso a coltellate il padre all'interno di una macelleria dove entrambi stavano acquistando della carne, alla presenza di altri clienti.

La vittima si chiamava Armando Lo Monaco e aveva 53 anni. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della squadra mobile di Enna per capire la dinamica dell'omicidio.

Secondo gli inquirenti, Carlo Lo Monaco, che in passato era stato protagonista di alcune violente aggressione, sarebbe affetto da disturbi mentali.