UCCISE UN GIOVANE NELLE CAMPAGNE DI PATERNÒ, CONDANNATO A OLTRE 20 ANNI

I Carabinieri della Stazione Siracusa Principale hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, arrestando Michele Privitera, 59 anni, c...

A cura di Redazione Redazione
19 gennaio 2020 09:39
I Carabinieri della Stazione Siracusa Principale hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, arrestando Michele Privitera, 59 anni, catanese, medico e pregiudicato.

Privitera condannato in via definitiva per l’omicidio di un giovane 23enne commesso nelle campagne di Paternò il 2 gennaio del 2008, è stato condotto presso la Casa circondariale “Cavadonna” del capoluogo aretuseo, dove lo stesso sconterà una pena di 20 anni, 11 mesi e 11 giorni.

