UCRAINA: AMBULANZA PERDE PAZIENTE PER STRADA MENTRE CORRE IN OSPEDALE

Ambulanza perde il paziente mentre corre verso l’ospedale. Il conducente dell’auto che viaggiava sulla stessa carreggiata si è fortunatamente accorto dell’uomo steso sull’asfalto tempestivamente, riuscendosi a fermare e ad avvertire subito gli infermieri.

Solo al secondo tentativo, i sanitari ucraini sono riusciti a riportare un paziente in ospedale. La prima volta l’uomo è infatti caduto da un’ambulanza. E nessuno si sarebbe accorto di nulla se il conducente dell’auto che seguiva non avesse attirato la loro attenzione con segnali acustici.



L’incidente è accaduto alle 11 del mattino il 26 ottobre a Novomoskovsk, nella regione di Dnipropetrovsk. Secondo quanto si è appreso l’uomo era ubriaco e inizialmente ha rifiutato il ricovero in ospedale, e lungo il tragitto verso l’ospedale, ha aperto le porte saltando giù. Alla fine è stato comunque portato lo stesso in ospedale.