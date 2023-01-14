UCRAINA, GRANATA INESPLOSA RIMOSSA DAL PETTO DI UN SOLDATO: "FINIRÀ NEI LIBRI DI MEDICINA"

Una granata inesplosa è stata rimossa dal torace di un soldato ucraino in un intervento chirurgico, secondo un alto funzionario di Kiev, unico nel suo genere: lo ha reso noto la vice ministra della Di...

Una granata inesplosa è stata rimossa dal torace di un soldato ucraino in un intervento chirurgico, secondo un alto funzionario di Kiev, unico nel suo genere: lo ha reso noto la vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Maliar.

"I medici militari hanno condotto un'operazione per rimuovere una granata VOG, che non si è rotta, dal corpo del soldato", ha scritto Maliar in un post su Facebook, come riporta il Guardian.

La vice ministra ha postato l'immagine di una radiografia in cui si vede l'ordigno all'interno del corpo del soldato e una foto di un chirurgo che osserva la granata dopo l'intervento.

L'operazione è stata eseguita senza utilizzare l'elettrocoagulazione (un metodo per controllare le emorragie durante gli interventi chirurgici) perché "la granata poteva esplodere in qualsiasi momento", ha sottolineato Maliar aggiungendo che due genieri erano presenti durante l'intervento per assicurati che fosse condotto in sicurezza.

Una squadra di genieri ha in seguito neutralizzato l'ordigno, ha detto il consigliere ministeriale per gli affari interni dell'Ucraina, Anton Gerashchenko, definendo l'intervento come uno di quelli che "entreranno nei libri di testo di medicina".

La parte inesplosa della granata si trovava sotto il cuore del militare ferito, ha precisato Gerashchenko.