UCRAINA, LA PROPOSTA DI CICCIOLINA A PUTIN: “UNA NOTTE DI SESSO IN CAMBIO DELLA PACE”

Si offre Cicciolina. Direttamente a Putin. Lo fa con un messaggio sui social che scatena polemiche, perché lei, Ilona Staller, ex attrice hard reduce dall’esperienza dell’Isola dei Famosi, lo dice in maniera diretta attraverso un post sul proprio profilo Instagram: «Il mio messaggio di pace contro la guerra è per il presidente russo Putin: mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina e per il popolo russo!». Lo scrive il Corriere dell’Umbria.

Questo è quanto compare sotto un suo selfie e non sono mancati certo i commenti, favorevoli e in disaccordo, verso l’annuncio (senza dubbio bizzarro) dell’ex naufraga.

Eccone alcuni molto eloquenti. «Ma sei seria?? Ma chi mai ti vorrebbe?? Putin di sicuro no», dice uno in maniera piuttosto sferzante. E ancora un altro si complimenta con lei: «Ci vorrebbe tante ilonastaller come che te, da un pezzo che era finita sta azz de guerra». C’è chi la esalta («Una grande donna mitica», scrive un utente sotto il post) e chi la denigra.