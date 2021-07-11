95047

UEFA EURO 2020, LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ITALIA-INGHILTERRA

Allo stadio di Wembley va in scena l’atto finale di questo Euro 2020 che ha regalato tante gioie ed emozioni nel corso dell’ultimo mese. Emozioni che sono destinate a continuare per una tra Italia e I...

11 luglio 2021 19:53
Allo stadio di Wembley va in scena l’atto finale di questo Euro 2020 che ha regalato tante gioie ed emozioni nel corso dell’ultimo mese. Emozioni che sono destinate a continuare per una tra Italia e Inghilterra che, alle ore 21, si affronteranno nell'attesissima finale.

Gli Azzurrri hanno dimostrato di aver superato la crisi culminata con la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018, tornando finalmente a essere riconosciuta come una nazionale di talento e di prestigio. La formazione di Mancini arriva alla finale dopo aver superato la Spagna ai calci di rigore, con Donnarumma e Jorginho assoluti protagonisti della lotteria finale.

Gli inglesi hanno fatto della compattezza difensiva la loro arma segreta, tanto che l’unica rete subita nella competizione è arrivata nella semifinale con la Danimarca. Mattatori assoluti sono stati però Sterling e Kane, con quest’ultimo che dopo una partenza deludente si è scaldato col passare delle partite.

Formazioni ufficiali Italia-Inghilterra, le scelte di Mancini e Southgate
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice, Mount, Shaw; Sterling, Kane. All. Southgate

