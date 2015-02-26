Ufficiale: chiude il Punto Nascite di Paternò. Hanno vinto la malapolitica e l'indifferenza

Il vergognoso disegno politico portato avanti nel corso degli ultimi anni è stato completato

95047.it [Avviso ai benpensati: questo non è un articolo di cronaca. E' il punto di vista dallo stomaco della città]

Solo le battaglie portate avanti dalla città attraverso l'opera del Comitato...per l'Ospedale di Paternò (e da pochissimi altri) ne avevano allungato la vita: adesso il vergognoso disegno politico portato avanti nel corso degli ultimi anni è stato completato. Il Punto nascite di Paternò chiude. Chiude per sempre. Ha vinto la malapolitica: qui i criteri di sicurezza sono solo una meschina giustificazione. Ha vinto il disinteresse per una città che non ha più santi in paradiso. Assieme a quello di Paternò, chiudono anche i Punti nascite di Cefalù e Licata. La temporanea guardia attiva ostetrico-ginecologica resterà solo fino alla dismissione finale del Reparto. Mille anni di storia dell'ospedale paternese presi e cancellati senza il minino rispetto.

Poco altro da aggiungere. La notizia è questa e non occorre spendere altre parole. Se non una considerazione: quella che il nostro territorio, la nostra città è ormai quotidianamente terra di saccheggio di chiunque; nell'inerzia e nell'indifferenza di chiunque. Demagogia? No, più semplicemente lo stato attuale delle cose. Sono fatti. Non opinioni. Oggi è un giorno triste per tutti i paternesi. Punto.