Ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juve
A cura di Redazione
16 giugno 2019 15:31
È ufficiale: l'annuncio nel primo pomeriggio di oggi sul sito e sui social della Juventus: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del club bianconero.
Per il tecnico, che lascia la panchina del Chelsea dopo un anno, un contratto triennale.
Quasi in contemporanea il club inglese ha annunciato la partenza di Sarri con un tweet e un articolo sul proprio sito.