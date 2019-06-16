Ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juve

È ufficiale: l'annuncio nel primo pomeriggio di oggi sul sito e sui social della Juventus: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del club bianconero.Per il tecnico, che lascia la panchina del Chelsea d...

A cura di Redazione 16 giugno 2019 15:31

Condividi