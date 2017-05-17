95047

17 maggio 2017 13:55
UFFICIALIZZATE LISTE E ASSESSORI DESIGNATI DEI CANDIDATI A SINDACO
Cronaca
Amministrative 2022
Ufficializzate le liste alle prossime elezioni amministrative. Oggi a mezzogiorno è scaduto il termine per la presentazione delle candidature.

Sono 5 gli aspiranti sindaco, mentre per il Consiglio comunale concorrono 18 liste.

Anthony Distefano:

LISTE: Anthony Distefano Sindaco; Rialzati Paternó; Patto Popolare; Paternó 2.0; Nuovi Orizzonti; Forza Italia; Libera Paternò.

ASSESSORI DESIGNATI: Prof.ssa Barbara Santoro, il Sig. Angelo Corsaro e il cardiologo Giuseppe Ronsivalle.

LA DELFA SALVATORE: 

LISTA: Movimento 5 Stelle.

ASSESSORI DESIGNATI:  Giuseppe Rubino, l’avv. Francesca Musumarra, l’architetto Vincenzo Nicosia.

Nino Lombardo:

LISTA: Lombardo Sindaco.

ASSESSORI DESIGNATI: l’ing. Angelo Amato, l’ins. Maria Cristina Finocchiaro, il sign. Giuseppe Sinatra

Mauro Mangano:

LISTA: Democratici per Paternò; Avanti Semplicemente.

ASSESSORI DESIGNATI: l’ing. Nino Adamo, Sig.ra Giuseppina Caruso e l'attuale l’assessore Salvatore Galatà.

Nino Naso:

LISTA: Nino Naso Sindaco; Presenti Sempre; Paternò On; Uniti per Paternò; Fratelli di Paternò; Paternò Civica; Movimento Animalisti.

ASSESSORI DESIGNATI: Ignazio Mannino, il geom. Franco Pennisi, l’avv. Rita Maccarrone.

