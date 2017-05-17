UFFICIALIZZATE LISTE E ASSESSORI DESIGNATI DEI CANDIDATI A SINDACO
Ufficializzate le liste alle prossime elezioni amministrative. Oggi a mezzogiorno è scaduto il termine per la presentazione delle candidature.
Sono 5 gli aspiranti sindaco, mentre per il Consiglio comunale concorrono 18 liste.
Anthony Distefano:
LISTE: Anthony Distefano Sindaco; Rialzati Paternó; Patto Popolare; Paternó 2.0; Nuovi Orizzonti; Forza Italia; Libera Paternò.
ASSESSORI DESIGNATI: Prof.ssa Barbara Santoro, il Sig. Angelo Corsaro e il cardiologo Giuseppe Ronsivalle.
LA DELFA SALVATORE:
LISTA: Movimento 5 Stelle.
ASSESSORI DESIGNATI: Giuseppe Rubino, l’avv. Francesca Musumarra, l’architetto Vincenzo Nicosia.
Nino Lombardo:
LISTA: Lombardo Sindaco.
ASSESSORI DESIGNATI: l’ing. Angelo Amato, l’ins. Maria Cristina Finocchiaro, il sign. Giuseppe Sinatra
Mauro Mangano:
LISTA: Democratici per Paternò; Avanti Semplicemente.
ASSESSORI DESIGNATI: l’ing. Nino Adamo, Sig.ra Giuseppina Caruso e l'attuale l’assessore Salvatore Galatà.
Nino Naso:
LISTA: Nino Naso Sindaco; Presenti Sempre; Paternò On; Uniti per Paternò; Fratelli di Paternò; Paternò Civica; Movimento Animalisti.
ASSESSORI DESIGNATI: Ignazio Mannino, il geom. Franco Pennisi, l’avv. Rita Maccarrone.