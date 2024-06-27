UFFICIALIZZATO PROGETTO PLURIENNALE DI COLLABORAZIONE DEL PATERNÒ CALCIO CON IL CATANIA

Con immenso piacere e grande orgoglio, la società Paternò Calcio ufficializza la stipula di un progetto di collaborazione pluriennale con il Catania Calcio del Presidente Pelligra, del Vice Presidente...

Con immenso piacere e grande orgoglio, la società Paternò Calcio ufficializza la stipula di un progetto di collaborazione pluriennale con il Catania Calcio del Presidente Pelligra, del Vice Presidente Grella e di Mark Bresciano. Questa partnership rappresenta un passo significativo per entrambe le società, aprendo la strada a nuove opportunità e sinergie.

Un ruolo fondamentale in questo accordo è stato giocato dal presidente, Ivan Mazzamuto.

.Grazie alla sua straordinaria competenza e dedizione, è riuscito a presentare idee e progetti che sono stati apprezzati e accolti con entusiasmo dal Catania Calcio.

Le proposte della società si sono dimostrate perfettamente in linea con la visione e gli obiettivi di una società di grande esperienza e prestigio come quella del Catania Calcio.

Siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione, convinti che lavorare insieme ci permetterà di raggiungere traguardi importanti e condivisi.

Questa partnership non solo rafforza i legami tra Paternò Calcio e Catania Calcio, ma segna anche l'inizio di una nuova era di successi e innovazioni nel panorama calcistico.

Ringraziamo conclude la società il Catania Calcio per la fiducia e siamo pronti a intraprendere questo nuovo percorso con entusiasmo e determinazione. La collaborazione tra le nostre due società promette di essere fruttuosa e di portare benefici reciproci, rafforzando la nostra posizione nel mondo del calcio.