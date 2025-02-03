UFFICIO CIMITERIALE DI PATERNO’: UTENTI SEGNALANO FILA E MALCONTENTO PER IL SERVIZIO INADEGUATO

Oggi, 3 febbraio 2025, diversi cittadini di Paternò hanno segnalato disagi presso l'ufficio cimiteriale del comune, dove si stanno verificando lunghe atteseSecondo le testimonianze raccolte, un gruppo...

Oggi, 3 febbraio 2025, diversi cittadini di Paternò hanno segnalato disagi presso l'ufficio cimiteriale del comune, dove si stanno verificando lunghe attese

Secondo le testimonianze raccolte, un gruppo di oltre 20 persone si è presentato davanti agli uffici dalle prime ore della mattina, in attesa di poter effettuare il pagamento per i loculi, ma al momento della segnalazione, alle 11 del mattino vi sono tante persone ancora in fila.

Il malcontento è palpabile, con molti cittadini che esprimono frustrazione per il servizio non disponibile.

In particolare, uno dei lettori ha dichiarato: "Siamo in fila da più di tre ore, l'ufficio apre ufficialmente alle 9 e ora sono le 11, la fila è in continua crescita e non vediamo nessun responsabile che si faccia carico della situazione. Siamo trattati come se non contassimo, siamo come le pecore."

L'ufficio cimiteriale è un servizio essenziale per la cittadinanza, e la situazione di oggi ha sollevato preoccupazioni riguardo all'efficienza e alla disponibilità del personale, che non sembra riuscire a gestire adeguatamente il flusso di cittadini.

Al momento non sono giunte risposte ufficiali da parte del comune riguardo a eventuali disguidi o problematiche organizzative, ma le segnalazioni continuano a crescere, con cittadini che chiedono una maggiore attenzione e una risoluzione celere della situazione.

Si spera che nelle prossime ore l'amministrazione comunale prenda provvedimenti per evitare il ripetersi di disagi simili.