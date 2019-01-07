Ufo, continuano gli avvistamenti: segnalazioni anche in Sicilia
A cura di Redazione
Avvistati Ufo in Liguria, ma anche in Sicilia e vicino Milano. Lo comunica il Centro ufologico Mediterraneo (Cufom). Questa volta la segnalazione, corredata da video e foto, arriva da Genova Rivarolo.
Ma altri avvistamenti, afferma il Cufom, sono stati segnalati a Imperia e in altre zone d'Italia come Catania, Cava d'Ispica (Ragusa) e Peschiera Borromeo (Milano).
(ANSA)