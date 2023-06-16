UFO, UN EX UFFICIALE DELL'INTELLIGENCE AMERICANA RIVELA: "GLI STATI UNITI HANNO VEICOLI ALIENI"

Sono diventati virali sul web le affermazioni di David Grusch, un ex funzionario dell'intelligence e veterano dell'aviazione Usa già ribattezzato la 'talpa degli Ufo', secondo le quali gli Stati Uniti...

Sono diventati virali sul web le affermazioni di David Grusch, un ex funzionario dell'intelligence e veterano dell'aviazione Usa già ribattezzato la 'talpa degli Ufo', secondo le quali gli Stati Uniti sono in possesso di "astronavi aliene".

In un'intervista al programma NewsNation, Grusch non ha fornito alcuna prova e si è limitato a dire che le sue informazioni provengono da "diverse fonti", ammettendo di non aver visto di persona nessuna di queste astronavi.

"Ho visto foto e letto rapporti molto interessanti", ha sostenuto.

Secondo l'ex funzionario, il governo americano ha tenuto segreta la presenza di "veicoli" o "veicoli spaziali" costruiti da una "intelligenza non umana" che sono "atterrati o si sono schiantati" sulla Terra. Grusch ha persino affermato che alcuni dei veicoli contenevano i corpi dei piloti, che erano "molto grandi, come un campo di calcio" e composti da "metallo atomico estremamente strano, pesante". Il veterano dell'aviazione si è spinto anche a dichiarare che esiste "un accordo tra l'amministrazione americana e gli extraterrestri".

Per quanto totalmente non supportate da prove, le dichiarazioni di Grusch hanno fatto il giro del web e impazzano sui social media, con molti esperti che hanno replicato all'ex funzionario accusandolo di aver diffuso affermazioni basate su "assunti illogici" e conclusioni da "romanzi di fantascienza".

(ANSA).