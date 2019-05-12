ULTIMA PUNTATA DE "LE IENE", NADIA TOFFA NON SARÀ PRESENTE: "A CASA PER UNA CURA STANCANTE"

Stasera, 12 maggio, Nadia Toffa non sarà presente nell'ultima puntata de Le Iene. A comunicarlo è la trasmissione di Italia1 sul suo sito iene.it."La conduttrice - spiega il programma - ha intrapreso...

"La conduttrice - spiega il programma - ha intrapreso una cura che è un po' stancante e ha deciso di conservare le energie riposandosi a casa". "Stasera ci guarderà dalla tv", si legge su iene.it, "e ci terrà informati.

E' la nostra ultima puntata, quindi continueremo ad aggiornarvi dal nostro sito e sui social sulle condizioni di salute della nostra guerriera".

Alla conduzione ci saranno Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, che insieme a tutta la redazione della trasmissione di Italia1 mandano un grosso abbraccio alla Toffa e le urlano "Forza Nadia"!.

L'inviata e co-conduttrice delle Iene da tempo è impegnata nella battaglia contro il cancro, che ha raccontato sui social e in un libro, 'Fiorire d'inverno' (Mondadori).