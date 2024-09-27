ULTIME ORE DI CALDO INTENSO IN SICILIA: DA SABATO SERA ARRIVA L'ARIA FRESCA

Come anticipato da giorni, una breve ma intensa fase di caldo è attualmente in corso sui settori tirrenici dell'Italia, alimentata da una ventilazione meridionale che ha portato le temperature a tocca...

Come anticipato da giorni, una breve ma intensa fase di caldo è attualmente in corso sui settori tirrenici dell'Italia, alimentata da una ventilazione meridionale che ha portato le temperature a toccare picchi di oltre +34/35°C in diverse località. Questo pre frontale caldo, come già spiegato più volte, si sta manifestando in modo marcato, con condizioni di calura insolita per il periodo.

Tuttavia, la durata di questa ondata di calore sarà limitata: nelle prossime ore, è previsto un drastico cambio di circolazione che porterà a un netto calo delle temperature.

A partire da domani sera, infatti, una massa d'aria più fresca di origine settentrionale inizierà a influenzare il clima, facendo registrare una diminuzione delle temperature di oltre 10°C entro domenica su tutta l'isola.

Il primo significativo calo termico sarà percepito a partire da sabato sera, ma sarà durante la giornata di domenica che l'effetto del nuovo flusso settentrionale si farà più evidente. La ventilazione sostenuta da nord contribuirà ad abbassare ulteriormente le temperature, ponendo fine a questa breve parentesi di caldo anomalo e riportando il clima su valori più consoni alla stagione autunnale.

Questa inversione termica rappresenta un cambio netto rispetto alle condizioni attuali e porterà un sollievo dalle alte temperature registrate in questi giorni. Sarà, dunque, necessario prepararsi a un weekend caratterizzato da un clima decisamente più fresco, con venti settentrionali che potrebbero anche intensificarsi.