ULTIM’ORA – A18, incidente a Itala: tre feriti, elisoccorso sul posto e lunghe code verso Messina

L’incidente in direzione Messina, dopo lo svincolo di Roccalumera. Coinvolti almeno due autoarticolati: sul posto anche l’elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, lungo l’autostrada A18 Catania-Messina, in direzione Messina, all’altezza di Itala.

Secondo le informazioni emerse, nell’impatto sono rimaste ferite tre persone: due addetti alla sorveglianza stradale e il conducente di un camion, arrivato alle spalle dei mezzi che si trovavano fermi lungo il tratto autostradale.

Dopo lo schianto, il conducente del mezzo pesante è rimasto intrappolato all’interno della cabina del camion. Per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle delicate operazioni di estrazione.

Considerata la situazione, sull’A18 è intervenuto anche l’elisoccorso del 118, atterrato nei pressi del luogo dell’incidente, per accelerare le operazioni di soccorso. Il ferito aveva già ricevuto le prime cure da parte del personale sanitario dell’ambulanza presente sul posto.

Coinvolti dunque nell’incidente anche due addetti alla sorveglianza stradale, rimasti feriti nell’impatto. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli ufficiali sulle condizioni delle tre persone coinvolte.

Pesanti inevitabilmente le ripercussioni sulla viabilità: si registrano lunghe code e forti rallentamenti in direzione Messina, anche per consentire ai Vigili del Fuoco, ai sanitari e agli altri operatori di svolgere in sicurezza tutte le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.

La dinamica esatta dell’incidente è in corso di ricostruzione.

La situazione è in aggiornamento.