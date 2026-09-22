🔴🔴 ULTIM’ORA, A18 sotto il temporale: allagamenti tra Giarre e Acireale

Il Consorzio Autostrade Siciliane segnala pioggia intensa e criticità nel tratto tra Giarre e Acireale.

Situazione critica questa sera lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, dove si sta registrando un temporale incessante che sta provocando allagamenti nel tratto compreso tra Giarre e Acireale.

A lanciare l’avviso è il Consorzio per le Autostrade Siciliane, che invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione durante la percorrenza dell’autostrada.

Le intense precipitazioni stanno rendendo difficili le condizioni di guida, con presenza di acqua sulla carreggiata e conseguente riduzione della sicurezza e della visibilità.

Si raccomanda agli automobilisti di moderare la velocità, aumentare la distanza di sicurezza ed evitare manovre improvvise, soprattutto nei tratti maggiormente interessati dal temporale.

La situazione resta in evoluzione e saranno forniti eventuali aggiornamenti in caso di ulteriori criticità lungo la A18.

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