🔴 ULTIM’ORA –Auto si ribalta a Gianferrante, ferita donna

Incidente nel pomeriggio di oggi, 14 maggio 2026, lungo la SP137, nei pressi della rotonda di Gianferrante, dove una Fiat Panda si sarebbe ribaltata per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo le primissime informazioni raccolte, una ragazza di 26 anni avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo che si sarebbe capovolto terminando la propria corsa sulla carreggiata.

L’auto sarebbe stata successivamente rimessa sulla sede stradale da alcune persone intervenute per prestare soccorso.

La giovane conducente sarebbe rimasta ferita ma, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Dopo le prime cure del caso è stata trasportata all’ospedale di Paternò per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul posto si sono registrati rallentamenti alla circolazione mentre alcuni automobilisti si sono fermati per aiutare la donna e mettere in sicurezza la zona.

🔴 Notizia in aggiornamento.