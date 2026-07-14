🔴 ULTIM'ORA. Belpasso, Smart si ribalta sulla SP3 III in via Pantano: ferita una donna

La conducente è rimasta lievemente ferita nel ribaltamento avvenuto lungo la SP3 III. Disagi alla circolazione tra Valcorrente e Belpasso.

Belpasso – Incidente stradale intorno alle ore 12 di oggi lungo la Strada Provinciale 3 III (SP3 III), in via Pantano, nel territorio di Belpasso, sull'arteria che collega Valcorrente a Belpasso.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Smart si è ribaltata finendo al centro della carreggiata. Secondo le prime informazioni, non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Alla guida dell'auto vi era una donna che, fortunatamente, ha riportato soltanto lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, che hanno provveduto alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza del veicolo.

L'incidente sta causando rallentamenti alla circolazione lungo la SP3 III (via Pantano), con disagi per gli automobilisti in transito tra Valcorrente e Belpasso.

Le cause del ribaltamento sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.

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