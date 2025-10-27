ULTIM'ORA. Cambio in panchina al Paternò Calcio: saluta Corapi, arriva Mascara

Il Paternò Calcio comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Giuseppe Mascara.Contestualmente si comunica di aver sollevato dal medesimo incarico Mister Francesco C...

Il Paternò Calcio comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Giuseppe Mascara.

Contestualmente si comunica di aver sollevato dal medesimo incarico Mister Francesco Corapi, al quale la Società augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua attività.

Giuseppe Mascara ex attaccante di Serie A, tecnico di comprovata esperienza e profonda conoscenza del calcio siciliano, porta con sé entusiasmo, competenza e una visione moderna del gioco. La sua capacità di valorizzare i giovani e la forte identità tattica che lo contraddistinguono rappresentano gli elementi centrali del nuovo corso rossazzurro.

Attento alla valorizzazione dei giovani e amante del calcio propositivo, è considerato uno dei tecnici più promettenti del panorama calcistico isolano.

Con il suo arrivo a Paternò, Giuseppe Mascara inaugura una nuova fase del progetto sportivo rossazzurro, fondata su competenza, passione e identità territoriale: valori che da sempre lo rappresentano