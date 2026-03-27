🔴🔴 ULTIM'ORA. 🔥 CATANIA, AUTO IN FIAMME DAL COFANO: paura per gli occupanti, nessun ferito

Momenti di apprensione questa mattina, venerdì 27 marzo 2026, a Catania, dove un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme in via Benedetto Croce.

Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe partito dalla parte anteriore del veicolo, in particolare dal cofano, propagandosi rapidamente al resto dell’auto. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

L’episodio si è verificato in una zona piuttosto isolata, e la maggiore preoccupazione ha riguardato soprattutto gli occupanti del mezzo, che sono riusciti ad allontanarsi in tempo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Restano da chiarire le cause dell’incendio: tra le ipotesi più probabili un guasto meccanico o elettrico, ma saranno gli accertamenti a stabilire l’origine esatta.

Notizia in aggiornamento.