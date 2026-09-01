🔴 ULTIM’ORA – Catania, capannone avvolto dalle fiamme: maxi intervento dei Vigili del Fuoco.

Un vasto incendio è divampato nella serata di oggi, martedì 1 settembre 2026, all’interno di un capannone situato nella zona industriale di Catania.

Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato i locali interni della struttura, dando origine a un rogo di notevoli dimensioni. Dalla zona si è alzata una densa colonna di fumo, visibile anche a distanza.

Sul posto sono impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, al lavoro per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area.

Considerata l’entità dell’incendio, sarebbero inoltre in arrivo ulteriori autobotti dei Vigili del Fuoco dalle province di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta ed Enna, a supporto delle operazioni di spegnimento.

L’intervento è ancora in corso e sta richiedendo un importante dispiegamento di uomini e mezzi.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Catania, impegnati nel monitoraggio della viabilità e nel supporto alle attività di emergenza.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle cause dell’incendio né sull’eventuale presenza di persone coinvolte.

Seguiranno aggiornamenti.