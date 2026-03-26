🔴 ULTIM’ORA CATANIA – Incendio al Cannizzaro: in corso evacuazione al 7° piano, sul posto Polizia, Vigili del Fuoco e 118

Emergenza in corso all’Ospedale Cannizzaro, dove un incendio si è sviluppato al settimo piano dell’edificio F per cause ancora da accertare.

Le informazioni sono ancora frammentarie e la situazione è in continua evoluzione. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, la Polizia, i sanitari del 118 e più addetti alla sicurezza dell’ospedale, impegnati nelle operazioni di soccorso e gestione dell’emergenza.

Evacuazione in corso È stata disposta l’evacuazione dei pazienti presenti nel piano interessato: alcuni vengono accompagnati attraverso le scale antincendio, mentre altri vengono trasferiti dall’interno della struttura con il supporto del personale sanitario e degli addetti alla sicurezza.

Al momento non è chiaro cosa abbia originato le fiamme né se vi siano feriti o persone intossicate.

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