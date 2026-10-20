+++ Catania, Tir ancora fermi a San Gregorio: tangenziale bloccata, lunghe code
Nonostante l'annuncio della revoca del fermo da parte del Comitato Trasportatori Siciliani, proseguono i blocchi. Traffico in forte difficoltà in direzione Messina, con code segnalate fino alla zona di Misterbianco.
CATANIA – Nonostante l'annuncio della revoca del fermo da parte del Comitato Trasportatori Siciliani (CTS), dopo il confronto con il ministro Matteo Salvini, continuano i disagi alla circolazione sulla tangenziale di Catania.
In particolare, viene segnalato un blocco dei camion nei pressi del casello di San Gregorio, con pesanti ripercussioni sul traffico in direzione Messina.
Secondo le segnalazioni degli automobilisti, le code si estenderebbero fino alla zona di Misterbianco, con la circolazione praticamente paralizzata in diversi tratti della tangenziale.
La situazione emerge anche dalla mappa del traffico, che evidenzia lunghi tratti in rosso, indicativi di forti rallentamenti, lungo l'arteria stradale.
Il fermo annunciato dal CTS riguarda infatti soltanto una parte degli autotrasportatori siciliani e non comporta necessariamente la conclusione di tutte le proteste in corso.
Si consiglia agli automobilisti diretti verso Messina di evitare, ove possibile, la tangenziale di Catania e verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.
La situazione è in evoluzione. Seguiranno aggiornamenti.