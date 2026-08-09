ULTIM’ORA – Etna, il codice VONA (l’allerta per i voli) torna da arancione a rosso: forti esplosioni e boati
Il vulcano continua a essere molto attivo. L’INGV segnala forti esplosioni ai crateri sommitali e colate laviche nelle Valli del Leone e del Bove. Si attende una comunicazione dell’aeroporto di Catania.
L’Etna continua a essere particolarmente irrequieto e nelle ultime ore è tornata rossa l’allerta per i voli, con il VONA dell’INGV passato dal livello arancione al livello rosso.
In parole semplici, l’ultimo bollettino dell’INGV segnala una forte attività esplosiva nella zona dei crateri sommitali e la presenza di colate laviche nella Valle del Leone e nella Valle del Bove.
La nube di cenere viene indicata in movimento verso Sud e Sud-Est, mentre al momento non è possibile stabilirne con precisione l’altezza.
L’attività del vulcano continua quindi senza sosta, con esplosioni nella zona sommitale e colate alimentate dalle bocche apertesi nei giorni scorsi sui versanti dell’Etna.
Boati avvertiti anche da Bronte
In questi minuti i boati prodotti dall’attività del vulcano vengono avvertiti distintamente anche da Bronte, favoriti dalle attuali condizioni del vento.
L’INGV continua a seguire l’evoluzione dell’eruzione attraverso le telecamere di sorveglianza e con il personale presente direttamente sul vulcano.
Attesa una comunicazione dell’aeroporto di Catania
Con il ritorno del livello rosso per l’aviazione, si attende a breve una comunicazione ufficiale da parte dell’aeroporto di Catania per capire se l’attività dell’Etna potrà avere conseguenze sui voli in arrivo e in partenza.
Al momento, quindi, è opportuno attendere eventuali disposizioni ufficiali prima di parlare di sospensioni o limitazioni del traffico aereo.
La situazione resta in aggiornamento.