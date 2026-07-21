++ ULTIM’ORA – Incendi nel comprensorio: sterpaglie in fiamme a Belpasso e lungo la SS284

Due incendi di sterpaglie nel pomeriggio: fumo vicino alle abitazioni rurali in contrada Vitelleria e lungo la SS284 nei pressi dello svincolo per Santa Maria di Licodia.

Continua l’ondata di caldo che sta interessando la Sicilia e resta alta l’attenzione sul fronte degli incendi. Nella giornata di oggi, martedì 21 luglio, l’Isola è interessata dall’allerta rossa per il rischio incendi, mentre permane anche il massimo livello di attenzione per le ondate di calore nell’area di Catania.

Nel pomeriggio due incendi di sterpaglie stanno interessando il comprensorio etneo.

Il primo rogo è divampato in contrada Vitelleria, nel territorio di Belpasso, dove le fiamme stanno interessando sterpaglie e vegetazione secca. Il fumo è visibile anche dalle strade della zona e il fuoco si è sviluppato in prossimità di alcune abitazioni rurali.

Un altro incendio è invece in corso lungo la Strada Statale 284, nei pressi dello svincolo per Santa Maria di Licodia. Anche qui a bruciare sono principalmente sterpaglie e vegetazione secca presenti ai margini della strada.

Il fumo sta interessando anche il tratto della statale, rendendo necessaria particolare prudenza per gli automobilisti in transito nella zona.

Le temperature particolarmente elevate e la presenza diffusa di vegetazione secca stanno contribuendo ad aumentare il rischio di incendi sul territorio.

La situazione è in evoluzione e seguiranno eventuali aggiornamenti.