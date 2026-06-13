🔥 ULTIM'ORA | Incendio allo svincolo del Palazzo di Ferro: fumo sulla SS121 e traffico rallentato
IN AGGIORNAMENTO. Le fiamme hanno interessato erba secca e vegetazione lungo la scarpata dell'immissione sulla superstrada.
Intorno alle ore 13 di oggi un incendio ha interessato un'area ricoperta da erba secca e sterpaglie nei pressi dello svincolo del "Palazzo di Ferro", all'ingresso di Paternò dalla Strada Statale 121.
Le fiamme si sono sviluppate lungo la scarpata adiacente all'immissione sulla superstrada, generando una densa nube di fumo grigio visibile anche a distanza e da numerosi automobilisti in transito.
Dalle immagini giunte in redazione si nota il fumo propagarsi lungo il pendio che costeggia lo svincolo, interessando la vegetazione secca presente nell'area.
Al momento della pubblicazione di questo articolo, sul posto non risultano ancora presenti Vigili del Fuoco o altri mezzi di soccorso.
La presenza del fumo sta inoltre causando rallentamenti alla circolazione veicolare in prossimità dello svincolo e dell'immissione sulla SS121, con gli automobilisti costretti a procedere con maggiore prudenza.
Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo e l'eventuale evoluzione della situazione nelle prossime ore.