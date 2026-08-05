ULTIM'ORA – Incendio di sterpaglie lungo la SS121: fumo invade la carreggiata, rallentamenti al traffico

Un incendio di sterpaglie è in corso nel primo pomeriggio di oggi a ridosso della Strada Statale 121, nei pressi dello svincolo Valcorrente.

Le fiamme stanno interessando la vegetazione ai margini della superstrada e una densa nube di fumo ha raggiunto la carreggiata, riducendo la visibilità per gli automobilisti in transito e causando rallentamenti alla circolazione.

Si raccomanda la massima prudenza a chi percorre il tratto interessato, moderando la velocità e mantenendo le distanze di sicurezza.

La situazione è in evoluzione e seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.