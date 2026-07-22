ULTIM’ORA – Incendio sull’A19 tra Gerbini e Catenanuova: autostrada chiusa verso Palermo, 5 km di coda

Pesanti ripercussioni sulla circolazione: lunghe code in autostrada e traffico intenso sulla Statale 192

Pesanti disagi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 luglio, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania a causa di un incendio divampato nei pressi del km 166, nel tratto compreso tra Gerbini e Catenanuova.

Secondo le informazioni sulla viabilità diffuse intorno alle ore 14.20, l’autostrada è stata chiusa in direzione Palermo a causa del rogo e soprattutto della grande quantità di fumo che ha invaso la carreggiata, rendendo pericolosa la circolazione.

Il fumo interessa anche la carreggiata opposta, in direzione Catania, dove viene raccomandata la massima prudenza agli automobilisti in transito.

La chiusura sta provocando importanti ripercussioni sulla viabilità. In autostrada si registrano circa 5 chilometri di coda in direzione Palermo, mentre il traffico risulta particolarmente intenso anche lungo la Strada Statale 192, tra Gerbini e Catenanuova, utilizzata da numerosi automobilisti come percorso alternativo.

La situazione resta in evoluzione e potrebbero verificarsi ulteriori rallentamenti nelle prossime ore.

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