🔴 ULTIM’ORA – Messina, maltempo: Vigili del Fuoco in azione a San Fratello, 100 persone isolate

SAN FRATELLO (ME) – Momenti di forte apprensione nel Messinese, dove il maltempo sta causando gravi disagi. Nelle ultime ore, a causa delle intense piogge e dell’ingrossamento improvviso di un torrente, circa 100 persone sono rimaste isolate in un’area boschiva nel territorio di San Fratello.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati in una complessa operazione di soccorso per mettere in salvo i campeggiatori bloccati. Sul posto stanno operando diverse squadre via terra, supportate dall’elicottero “Drago 142”, oltre a personale specializzato, tra cui anche i sommozzatori.

Le condizioni meteo avverse e la piena del corso d’acqua stanno rendendo particolarmente difficili le operazioni, che risultano ancora in corso. L’obiettivo è evacuare tutti i presenti in sicurezza nel minor tempo possibile.

Al momento non si segnalano feriti, ma la situazione resta delicata e in continuo aggiornamento.

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